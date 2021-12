Forum Mondiale Acqua, Nardella (sindaco Firenze): «Risorsa fondamentale, spesso la diamo per scontata»

«Ho sempre pensato che per Firenze poter ospitare un evento così importante sia un’occasione fondamentale per aiutare a definire una strategia e atti specifici per quella transizione ambientale di cui ormai tutti capiamo la necessità. I nostri giovani ce lo stanno chiedendo con sempre più insistenza, i movimenti ambientalisti sono oramai capaci di aggregare popoli e culture diverse. L’acqua è una risorsa ambientale fondamentale di cui, purtroppo, non ci rendiamo conto dell’importanza nella nostra società: la diamo per scontata. Ma così non è in tante zone del mondo, per l’accesso all’acqua si combattono guerre, avvengono migrazioni di interi popoli. Firenze, inoltre, è la città dell’alluvione dell’Arno del 1966. La prima alluvione mediatica della storia, che ha cambiato il modo di percepire il rapporto con la risorsa acqua. Un bene preziosissimo, che può essere anche un elemento distruttore come rappresentato da quell’alluvione e dalle tante che ci sono state in questi anni. Come comitato per la candidatura italiana abbiamo ripreso poi un periodo storico imprescindibile per Firenze, come il Rinascimento. Vorremmo legare l’arte e la cultura italiana, e che uniscono le tre città protagoniste Firenze, Assisi e Roma, all’utilizzo della risorsa idrica. Come abbiamo inserito nella proposta in esame al Comitato Mondiale per l’acqua Obiettivo del Forum Italiano sarà la redazione collettiva e la firma di una Carta di intenti per il Rinascimento dell’Acqua», così il sindaco di Firenze Nardella intervenuto all’evento di lancio della candidatura italiana a sperare a Firenze, Roma e Assisi il X Forum Mondiale dell’acqua. / Fonte Youtube Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it