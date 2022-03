Ucraina, Fontana: «In Lombardia prevediamo fino a 100 mila profughi»

Sul numero di profughi che arriveranno in Lombardia «non si possono fare valutazioni precise. Noi siamo partiti dal presupposto che il Governo prevede un arrivo» in Italia «di circa un milione di profughi, quindi partendo da questo dato, e tenendo conto del numero di ucraini presenti in Regione», circa 55 mila, «siamo arrivati a dire tra 50 e 100 mila. Poi non arriveremo a quei numeri, o magari li supereremo, però al momento è una previsione di massima che parte dalle valutazioni fatte dal Governo». Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.