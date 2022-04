Fisco, rissa sfiorata in Commissione Finanze alla Camera: volano fogli e microfoni

Volano insulti, fogli e microfoni in Commissione Finanze alla Camera al termine della seduta. I commessi - raccontano vari partecipanti - sono intervenuti per separare alcuni deputati dopo la decisione del presidente, Luigi Marattin, di sospendere i lavori. In particolare, raccontano, Alessio Villarosa del gruppo Misto se l'è presa con Marattin, e fra i più agitati viene descritto Marco Osnato, di FdI. «Nella fruttuosa dialettica in commissione VI le vittime sono state per ora un microfono lanciato, un fascicolo lanciato, la campanella del presidente lanciata...», ha scritto su Twitter il leghista Claudio Borghi. Il video postato sui social. / Instagram Sestino Giacomoni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

