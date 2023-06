Expo 2023, Mulè: «Il futuro di FI? Sono assolutamente sereno»

"Sul futuro di Forza Italia sono assolutamente sereno. Rimane il dolore per la perdita di un amico ma si va avanti in grande serenità". Così il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia durante un evento a Roma per i 145 del Messaggero. (LaPresse)