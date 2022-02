«La decisione della Corte Costituzionale sul quesito referendario in materia di eutanasia parla chiaro: non esiste un diritto alla morte. Ora il Parlamento dialoghi per trovare una soluzione che accompagni senza sofferenze l'ultima fase della vita di un paziente» così il leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi a Montecitorio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it