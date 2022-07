(Agenzia Vista) Roma 30 giugno 2022 “I patrioti non sono Meloni e Salvini che non vogliono lo ius scholae. Siamo noi che lo vogliamo. Se non se ne rendono conto non vogliono l’Italia del futuro. Il nostro è un grande investimento sulla scuola, che significa investire sul futuro. Lo ha dichiarato il Segretario del PD Enrico Letta durante la direzione nazionale del partito nella sede del Nazareno a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it