Letta: «Se governo Meloni ci fosse stato durante la pandemia, disastro per Italia»

(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Lo dico con tutta la nettezza possibile: sul tema della salute, sanità, Covid, lotta nella pandemia, il Governo Meloni ha iniziato nel modo peggiore possibile. Mi sento di dire pesando le parole che sarebbe stato un dramma per l’Italia se questo Governo fosse stato in funzione due anni fa. Se avesse applicato le regole e la filosofia che sta facendo capolino in questo momento, per l’Italia sarebbe stato un disastro”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta nella replica alla Direzione Nazionale del partito che si è tenuta al Nazareno. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev