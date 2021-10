Letta: «Chiederò a Zan esplorazione per approvare presto il testo di legge»

Enrico Letta è intervenuto nella trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Ecco le sue parole: «Noi abbiamo veramente un dovere verso la nostra società, dobbiamo portarlo avanti e approvarlo. Io sono stato molto rigido e questo ci ha consentito di arrivare all’aula del Senato, io chiederò ad Alessandro Zan, il padre di questa legge, di fare un’esplorazione con le altre forze politiche per cercare di capire le condizioni che possano portare ad un’approvazione del testo rapida, anche con modiche purché non siano cose sostanziali, ma mi fido di lui. Gli chiedo quindi di fare questo lavoro e mi fido delle scelte che farà. Si arriverà, sono sicuro, ad una possibilità di approvare il testo in tempi rapidi, se non lo facessimo pensi che tipo di rimbalzo negativo avrebbe nei confronti di tante parti della nostra società che si aspettano oggi una risposta sui temi dei crimini d’odio e sul tema della parità. Credo sia nostro dovere farlo, io lo sento profondamente. Chiederò a Zan di farsi carico di questo e arrivare al voto, poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità, ma non voglio lasciare nulla di intentato, perché la legge possa essere veramente approvata e che tutti i capisaldi fondamentali della legge possano diventare realtà» Così il Segretario del PD Enrico Letta ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. www.raiplay.it