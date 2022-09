Energia, Berlusconi: «Le mie città giardino studiate ancora oggi come modello»

“Forza Italia ha dedicato larga parte del suo programma ai temi dedicati all’ambiente e alla transizione ecologica. L’ambientalismo e il rispetto per la natura sono da sempre uno dei principi cardine del nostro movimento. Del resto mi piace ricordare che io, quando ho iniziato la mia carriera di costruttore, ho ideato città giardino, dove il verde era protagonista, che ancora oggi sono studiate come modello da architetti di tutto il mondo”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista concessa a GEA.