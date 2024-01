Sparo a Capodanno, Emanuele Pozzolo indagato

(LaPresse) Lo sparo alla festa di Capodanno a cui ha preso parte il sottosegretario Delmastro agita la politica. L'opposizione chiede al governo di prendere provvedimenti nei confronti del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, dalla cui arma è partito un colpo durante un veglione nel Biellese che ha ferito un parente di un agente della scorta di Delmastro, Luca Campana. La Procura di Biella ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate necessario per effettuare gli opportuni accertamenti balistici sulla pistola sequestrata. Il parlamentare è stato iscritto sul registro degli indagati. Pozzolo dice di non aver premuto lui il grilletto.