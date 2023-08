Salario minimo, Elly Schlein: «Con la sospensiva voltate le spalle ai lavoratori»

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 "Quella sul salario minimo è stata la prima proposta di legge presentata dal Partito Democratico in questa legislatura. E sono passati sette mesi da quando in questa stessa aula avete votato contro le mozioni di tutte le opposizioni sul salario minimo. Dicevate di essere pronti, ma non vi vediamo pronti. Se votate questa sospensiva, voi oggi, voltate le spalle a quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che hanno salari da fame con paghe da quattro euro all'ora", le parole di Elly Schlein alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev