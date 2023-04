Elly Schlein: «Voteremo contro odg termovalorizzatore»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Non ho ancora visto i testi. Immagino che voteremo contro questi odg. Ciò non vuol dire che non coltiveremo il terreno del dialogo con le altre opposizioni". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito, a proposito degli odg alla Camera delle altre opposizioni contro il termovalorizzatore a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev