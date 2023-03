Elly Schlein: «Leggi per i nuovi italiani e per i diritti Lgbtq+»

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 "Siamo al fianco degli italiani di nuova generazione, per una legge che dica che se sei nato e cresciuto qui sei italiano. Nessuno può toglierti il diritto di sentirti a casa tua, perché è già casa tua. Per la comunità Lgbtq+, bisogno di continuare a insistere per una legge contro odio e discriminazione, è il minimo sindacale in Europa, ed è sorprendente che dobbiamo stare ancora a lottare e a discuterne". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it