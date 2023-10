Schlein: «Bisogna isolare Hamas, le sue intenzioni sono cancellare Israele»

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2023 "Noi, lo sapete, abbiamo da subito, da sabato scorso, mosso la più ferma e netta condanna degli attacchi terroristici di Hamas a danno dei civili israeliani perpetrati con una violenza davvero efferata. Attacchi che hanno chiarito, se ce ne fosse ancora bisogno, la natura terroristica di quell'organizzazione e anche le sue intenzioni che sono quelle di cancellare Israele dalle mappe. Bisogna isolare Hamas nel mondo palestinese e nel popolo palestinese, così come nel mondo arabo. E per questo serve non perdere una traccia di dialogo, un filo di dialogo con gli interlocutori della Regione. Bisogna fare ogni sforzo diplomatico da questo punto di vista, per evitare l'escalation di questo conflitto e l'allargamento di questo conflitto", le parole della segretaria del Pd Schlein interveneto a Dems. / Immagini Fb Dems Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev