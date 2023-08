Elly Schlein al governo: «Il negazionismo climatico fa parte della vostra cultura»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 "Mentre l'Italia è piegata dalle conseguenze drammatiche dell'emergenza climatica, il governo con un tempismo davvero incredibile sceglie di cancellare quasi 16 miliardi di euro in progetti del Pnrr che sarebbero serviti proprio a fronteggiare il dissesto idrogeologico. Il negazionismo climatico fa parte evidentemente della vostra cultura, ma non ci facciamo niente delle lacrime da coccodrillo del ministro Pichetto Fratin davanti a chi soffre di eco ansia". Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in dichiarazione di voto, nell'Aula della Camera, sulle risoluzioni sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it