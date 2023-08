Elly Schlein al governo: «Pnrr, prendete atto delle difficoltà che avete

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 "Prendete atto delle difficoltà che avete. Noi abbiamo sempre dato disponibilità per una missione che non appartiene a questo governo né a quelli precedenti, ma appartiene a tutto il sistema Paese. Noi tifiamo e faremo sempre per l'Italia e per l'Europa. Vogliamo metterci alla stanga, come dice il presidente Mattarella", le parole di Elly Schlein alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it