Elezioni, urna spostata nel seggio della Meloni: cadono le schede

Piccolo incidente al seggio dell'istituto Vittorio Bachelet, in via Beata Vergine del Carmelo, a Roma, dove questa mattina avrebbe dovuto votare Giorgia Meloni. Le immagini, riprese dalle telecamere di LaPresse, mostrano fotografi e operatori che chiedono di spostare il tavolino per poter riprendere meglio la leader di FdI. Lo scrutatore sposta l'urna e, da sotto, si disperdono alcune schede. (LaPresse)