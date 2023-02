Elezioni regionali 2023, Meloni: «Voto importante, spero affluenza adeguata»

(Adnkronos) - Lazio e Lombardia al voto per «elezioni importanti: spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare». Così la premier Giorgia Meloni risponde ai cronisti arrivando al seggio all'Istituto Bachelet, al quartiere Torrino di Roma.

Elezioni regionali, affluenza delle 12 in provincia di Latina in netto calo rispetto al 2018: 7,96 (16,08%)