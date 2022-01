«Si voterà direttamente nel parcheggio della Camera. Si stanno montando dei gazebo per permettere il voto a distanza dei parlamentari. Saranno presenti dei segretari di Presidenza che controlleranno che il voto venga svolto secondo criterio» così il deputato M5S Francesco D'Uva sul drive-in in allestimento nel parcheggio della Camera per l'elezione del Capo dello Stato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it