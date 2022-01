Elezioni Quirinale, il voto al drive-in della Camera per i parlamentari positivi al Covid

Al drive-in in via della Missione della Camera dei Deputati i parlamentari positivi al Covid votano il tredicesimo Presidente delle Repubblica. Ad esprimere la loro preferenza per il Quirinale in questa modalità Ugo Cappellacci (Forza Italia), giunto alle urne in ambulanza e Gianluigi Paragone (Italexit).

«Non avendo l'auto mi sono organizzato con un'ambulanza. All'ingresso viene effettuata l'identificazione con il tesserino da parlamentare», spiega l'ex governatore della Sardegna Ugo Cappellacci, il primo fra i grandi elettori a esprimere il suo voto per il presidente della Repubblica nell'inedito seggio speciale, una volta rientrato nel b&b scelto di regola per le trasferte a Roma, dove alloggiava già quando sabato è risultato positivo al Covid, che lo sta colpendo «come un banalissimo raffreddore, grazie al vaccino».