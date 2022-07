Elezioni, Lupi: «In pressing contro Meloni? La sinistra ha bisogno di identificare un nemico»

«A noi Giorgia Meloni non fa paura, la sinistra è in pressing perchè per vincere ha bisogno di identificare un nemico». Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, a Napoli a margine dell'iniziativa per la presentazione del nuovo simbolo.

«La lezione di Draghi ci dice che gli elettori vogliono serietà, competenza, concretezza, valori su cui ispirarci e volte lavorare insieme quando è necessario» ha continuato Lupi aggiungendo: «Noi siamo orgogliosamente nel centrodestra».

Fonte video: LaPresse