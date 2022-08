Elezioni 2022, Letta: «Patto elettorale per essere vincenti»

(Agenzia Vista) Roma, 02 agosto 2022 Un momento per annunciare che a seguito di un incontro con delegazioni dei due partiti abbiamo siglato una intesa, che riteniamo molto importante, un patto elettorale, all'interno di un accordo più largo con altre componenti a nostro avviso fondamentali per essere vincenti nei confronti della destra". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev