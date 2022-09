Elezioni, Letta: «Le proposte del centrodestra sul fisco sono irrealizzabili»

“La riduzione delle tasse deve avere una scelta unica. Proporre tante riduzioni fiscali come fa il centrodestra vuol dire non proporne nessuna, perché saranno irrealizzabili”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta arrivando nella sede di Assolombarda a Milano, per un incontro con gli imprenditori. “La nostra proposta di riduzione fiscale è una sola. Quella di ridurre le tasse sul lavoro, dare più soldi in busta paga al lavoratore. Vuol dire lottare contro il lavoro nero che è l’altro grande obiettivo per avere maggiore sicurezza sul posto di lavoro”. Inoltre “per noi molto importante che si introduca un contratto di primo impiego, senza cominciare con quella insopportabile teoria degli stage finti e gratuiti che sono anticamera della fuga verso l’estero”. (LaPresse)