Elezioni, Letta al Pd: «Meglio se ci si candida a casa propria»

«Le persone devono tendenzialmente andarsi a candidare a casa propria perchè fa parte del rapporto con i territori che deve essere ricostruito». Lo ha detto Enrico Letta durante la replica alla direzione del Pd. E ancora, il leader del Pd prosegue con un cambiamento nell'elettorato: «La gente ci riconosce oggi, chiamarsi partito non è più una bestemmia. Questo è uno dei cambiamenti più importanti che anche grazie alla dignità del nostro lavoro abbiamo messo in cambio. Nei 15 anni precedenti sembravi una roba del 900 con la forfora. Questo è di quello che è accaduto negli ultimi anni, se noi siamo in grado di giocarcela chiamandoci Partito Democratico».

Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it