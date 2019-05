Elezioni, la diretta "La notte dell'Europa": una non stop di 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prossime Elezioni Europee potrebbero modificare radicalmente il volto dell’Unione, sempre più divisa tra spinte europeiste e sovraniste. Sky TG24 racconterà lo spoglio di una delle consultazioni più attese degli ultimi anni con la maratona di oltre 24 ore “La notte dell’Europa”, in onda dalle 22.30 del 26 maggio alle 24 del 27 maggio, per illustrare i risultati delle urne e gli scenari post voto.La lunga diretta della testata diretta da Giuseppe De Bellis racconterà come cambieranno gli equilibri nel Continente con ospiti in studio e collegamenti dai luoghi chiave di queste elezioni e sarà arricchita da rappresentazioni grafiche in realtà aumentata, con una ricostruzione tridimensionale dell’Europarlamento, in cui saranno simulati tutti gli scenari con i risultati dei partiti italiani, quelli dei singoli Paesi europei e le possibili alleanze. Attraverso il DigiWall, un grande schermo di 140 pollici per gli aggiornamenti cross mediali, saranno proposti in tempo reale invece tutti i numeri sull’affluenza, le elaborazioni disponibili e i dati reali, parziali e poi definitivi.Il racconto elettorale potrà contare su 18 punti live e vedrà alternarsi alla conduzione Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Roberto Inciocchi, Monica Peruzzi, Luigi Casillo, Helga Cossu, Marco Congiu e Stefania Pinna. Al DigiWall Roberto Palladino Moreno Marinozzi e Paolo Fratter; alle grafiche in realtà aumentata Alessio Viola e Lorenzo Gaggi. In studio, ospiti della no-stop elettorale, saranno presenti esponenti politici, direttori di testata, editorialisti e notisti, per commenti, reazioni, analisi e scenari futuri.La testata proporrà, sin dalla chiusura delle urne, proiezioni sull’affluenza definitiva, un instant poll sui risultati dei partiti italiani, previsioni real time e elaborazioni statistiche sui risultati italiani ed europei, tutto a cura di Quorum/Youtrend. In collaborazione con l’istituto di ricerca, sarà proposto anche il Decision Desk, che anticiperà, quando la solidità statistica dei risultati sarà acquisita, gli esiti dello scrutinio durante lo spoglio. La maratona seguirà anche tutti i principali appuntamenti delle Elezioni Amministrative, aggiornando in tempo reali sui dati dalle singole città e regioni italiane al voto.A partire dalla notte del 26 maggio prenderà il via l’innovativo servizio “Breaking news” che la redazione di Sky TG24 curerà per la piattaforma Sky “Fluid content”. Fluid porta i contenuti video di Sky in un network che conta 200 siti web di tutte le categorie tematiche, dallo sport all’intrattenimento, dalle news fino al tempo libero. La nuova funzione “Breaking news” consentirà di informare tempestivamente gli utenti che stanno fruendo un video su Fluid dell’esistenza di notizie particolarmente rilevanti. Una barra rossa in testa al video evidenzierà la notizia e, dopo un veloce countdown, partirà lo streaming video relativo alla breaking news: l’utente potrà scegliere di seguirlo o tornare al video precedente. Nella notte delle elezioni europee saranno mostrati attraverso questo servizio i più rilevanti dati elettorali, che potranno essere fruiti, per la prima volta in Europa, in contemporanea su un network di 200 diversi siti.In campo anche il sito di Sky TG24 (skytg24.it) e tutti i canali social della testata, presente su Facebook (fb.com/SkyTG24), Twitter (twitter.com/SkyTG24), e Instagram (instagram.com/skytg24hd), con la diretta streaming, Liveblog, infografiche e live dal backstage della diretta del TG e dall’Europarlamento. Oltre a questo sul sito saranno sempre disponibili tutti i dati presentati in diretta, una mappa con i risultati dell’Italia (divisi per Comune) e degli altri paesi europei e, per le Elezioni Regionali, lo scrutinio degli oltre 4mila comuni al voto, la mappa con i risultati e i dati delle precedenti elezioni.A partire dalla maratona di domenica 26 maggio, Sky TG24 presenterà la nuova veste di alcuni elementi grafici del canale, pensata per rendere sempre più chiara e immediata la fruizione delle informazioni e dei dati.Nella notte elettorale Sky TG24 sarà media partner della maratona elettorale “Election night” dell’università Luiss Guido Carli che si terrà a Roma presso il loft dell’ateneo.