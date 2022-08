Di Maio: «Lasciamo i litigi alla destra, il fronte riformista sia unito»

«Lasciamo agli estremisti, alla destra, litigi e veti. Alle priorità del paese si risponde con l’unità non con le divisioni, è l’unico modo per superare il momento storico del nostro paese. La vittoria degli estremisti significa isolarci dall’Europa. Il fronte riformista deve essere unito, noi ce la metteremo tutta». Così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione della nuova formazione politica Impegno civico. (LaPresse)