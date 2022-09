Elezioni, De Luca: «Fascismo non esiste più ma c'è lo squadrismo»

«Se vi devo dire quali sono le mie osservazioni critiche rispetto ad altre forze politiche che non la pensano come me, io non credo che dobbiamo ideologizzare il dibattito politico. Fascismo, non fascismo. Il fascismo non esiste più. Però esiste ancora lo squadrismo». Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa a Napoli. «Solo qualche mese fa qualcuno ha dato l'assalto alla sede della Cgil, e non tutti hanno avuto la posizione netta nei confronti di Ordine nuovo. Anzi, hanno messo candidati di Ordine nuovo nelle elezioni Comunali. Così come non tutti hanno avuto una posizione coerente nella campagna contro il Covid. Noi siamo orgogliosi di aver salvato la Regione Campania, ma altri a Roma facevano le sfilate contro le misure di maggiore rigore per la tutela dei cittadini. I problemi sono questi», ha aggiunto De Luca. (LaPresse)