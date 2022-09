Elezioni, Abascal (Vox): «Auguriamo a Meloni gran trionfo»

Le critiche della sinistra su un pericolo per il futuro dell'Ue con la vittoria della destra "non sono una novità", auguriamo "un grande trionfo per Giorgia Meloni che credo rappresenti una grande reazione della sovranità delle nazioni europee contro le imposizioni ideologiche e globaliste che vengono fatte da certi uffici delle burocrazie europee e quindi dobbiamo celebrare una vittoria di Meloni. Le auguriamo il meglio". Lo ha detto il presidente di Vox Santiago Abascal, rispondendo a LaPresse a una domanda sulle elezioni italiane. (LaPresse)