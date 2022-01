«Se si vota Casellati cade il Governo? Ricatto non credibile. Escludo che i parlamentari di fronte a una candidata come Casellati votata per altro da M5S si rischi la crisi di Governo. Chi lo dice vuole spaventare i cittadini. Non è un ricatto credibile» così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni fuori dalla Camera

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev