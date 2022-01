Elezione Quirinale, De Poli: «Tutta l'Italia ci guarda, è il momento del dialogo e della condivisione»

«Oggi alla Camera la secondo giornata di votazione per il Presidente della Repubblica. Come Questore anziano ho seguito con cura gli aspetti della sicurezza sanitaria. È stato allestito un apposto drive in nel parcheggio di Montecitorio per consentire a malati e positivi di votare. Tutta l'Italia ci guarda, in un momento di grande difficoltà abbiamo il dovere di rispondere col linguaggio del dialogo e della condivisione. Come centrodestra siamo pronti a fare la nostra parte in maniera unitaria e coesa». Così il Questore anziano Antonio De Poli riguardo l'elezione del Capo dello Stato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev