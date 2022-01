«Il nostro appello è quello di votare non scheda bianca ma il nome di Marta Cartabia. Ha insegnato diritto costituzionale e lo ha insegnato all'Estero. Non è una candidatura di bandiera. Può rappresentare con equilibrio tutti gli italiani» così il fondatore di Azione Carlo Calenda nel primo giorno di votazione per il Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev