Elena Bonetti (Italia Viva): «Achiviare divisioni ideologiche tra destra e sinistra che bloccano l'Italia»

«Vogliamo interpretare una proposta politica non populista, europeista che si pone al centro e al servizio del paese e archivia il conflitto ideologico su cui per troppo tempo la destra e la sinistra si sono fermati bloccando il paese. La concretezza di chi vuole rispondere ai bisogni dei cittadini». Così Elena Bonetti (Italia Viva) alla presentazione dei candidati di Italia Viva e Azione in vista delle elezioni politiche 2022.

video Daniele Leone/Ag.Toiati)

