«Sulla mappatura dell'economia sociale l'Italia è indietro, i dati sono fermi al 2017. Con numeri così vecchi non si possono fare scelte» così il sottosegretario all'Economia Laura Castelli a margine dell'evento «Quali opportunità per l’Italia dall’Action Plan for the Social Economy?» nella Sala del Parlamentino alla sede del Cnel a Roma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it