Governo, incontro Salvini-Draghi a Palazzo Chigi

Un'ora di incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il premier Mario Draghi. Un meeting che serviva a chiarire i dissidi interni al governo degli ultimi giorni, dopo la batosta elettorale per il Carroccio e l'approvazione in Cdm della delega fiscale senza l'appoggio della Lega. "Un teatrino stancante" il commento del segretario del Pd Enrico Letta. "Non posso che sperare che da questo incontro Salvini esca illuminato" ha detto invece il leader M5S Giuseppe Conte, chiedendo a Salvini di decidere definitivamente se stare dentro o fuori dal governo. Un incontro "molto utile" è stato il commento a caldo del leader della Lega.