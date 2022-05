Draghi: «Siamo qui per fare quello che serve all'Italia, non per stare fermi»

«Esserci per cambiare» è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo governo. «Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese - non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi – alle parti sociali«, le parole di Mario Draghi al congresso della Cisl a Roma. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ciriaco De Mita è morto, a febbraio operato dopo una caduta. L'ex presidente del consiglio e segretario Dc aveva 94 anni