Draghi: «Per azione di governo non ho una tavolozza di colori prestabilita, uso esperienza»

«Per l'azione di governo non ho in mente una tavolozza di colori. Ho avuto una vita ricca di esperienze e informazioni, cerco di usarle per capire le priorità, aiutato dai provvedimenti della Ue. L'arte mi piace tutta, non ho preferenze». Così Mario Draghi, rispondendo alla domanda del direttore da Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, che gli ha chiesto un parallelismo tra l'azione del Governo e le correnti artistiche, dal Rinascimento al Futurismo. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it