«Il Pnrr richiede a tutti noi un salto di qualità nella gestione della spesa. Il piano va completato entro il 2026. Non possiamo lasciare che questi soldi vadano perduti o sprecati, come purtroppo è accaduto in passato ad altri, a molti fondi europei». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Napoli per la firma del Patto con il sindaco Gaetano Manfredi per il ripiano del disavanzo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev