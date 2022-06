Draghi a Kiev: «Da Mosca c'è un uso politico del gas e del grano»

«Viene detto che i motivi del taglio delle forniture di gas siano tecnici e legati alle sanzioni. Per noi, come per la Germania, sono bugie. Da Mosca c'è un uso politico del gas e del grano. Noi siamo tranquilli, nell'immediato e per l'inverno, ma a questi prezzi gli stoccaggi diventano più difficili. Le forniture sono diminuite, l'Europa è in difficoltà e la Russia incassa come prima. E' una strategia che va combattuta». Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi incontrando i giornalisti italiani a Kiev. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it