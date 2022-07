Draghi: «Governo con ultimatum perde il senso di esistere»

(LaPresse) Mario Draghi ha parlato anche delle fibrillazioni nell'esecutivo nella conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati: «Un governo con gli ultimatum non lavora e a quel punto il governo perde il senso di esistere», ha spiegato il premier. «Se è una sofferenza straordinaria stare nel governo, se non si ha piacere a stare il governo, bisogna essere chiari. In altre parole, se il governo riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua». DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE