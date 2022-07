Draghi: «Italia e Turchia unite nella condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca»

(Agenzia Vista) Turchia, 05 luglio 2022 "Italia e Turchia sono partner, alleati, abbiamo davanti grandi sfide a partire dalla guerra in Ucraina, e i nostri paesi sono uniti nel sostengo a Kiev e siamo in prima linea nel cercare una soluzione per fermare le ostilità, per trovare una pace duratura". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev