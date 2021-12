«Può questa maggioranza trovare un nome dopo me? Lo chieda a loro. E' essenziale per continuare l'azione in contrasto alla pandemia, di rilancio della crescita, di attuazione del Pnrr, che la legislatura vada avanti fino al suo termine naturale». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev