«Oggi alla fine del Consiglio dei Ministri ho fatto tanti auguri di buone vacanze a chi non ha la campagna elettorale e augurato che si realizzino i sogni di chi è in campagna elettorale», le parole del Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Dl Aiuti bis. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Pensioni, aumenti non per tutti: c'è un tetto. Il taglio del cuneo all’1,2%, via al decreto Aiuti bis da 15 miliardi