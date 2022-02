Discussione su fine vita, Rampelli riporta ordine in Aula urlando: «Se non siete interessati uscite»

Alla fine ha perso la pazienza. Dopo aver ripetutamente invitato i deputati al silenzio, il presidente di turno Fabio Rampelli (Fdi) è sbottato alzando i decibel come mai aveva fatto prima. È successo quando, nel dare la parola al deputato D’Ettore, il brusio dell’aula – forse impegnata a commentare l’intervento del collega Pagano o forse distratto in altre chiacchiere- si è reso conto per l’ennesima volta il rumore di fondo impediva ai colleghi di ascoltare gli oratori. A quel punto Rampelli sbotta: “Colleghi deputati io vorrei evitare di interrompere continuamente l’oratore per richiamare l’aula al silenzio. Questione che mi è stata posta dai diretti interessati ma anche dai deputati che vogliono ascoltare questo delicato dibattito che ricordo attiene a ‘morte volontaria medicalmente assistita’. Chi non è interessato molto semplicemente – dice urlando- esca fuori dall’aula”. Un richiamo che è stato accompagnati da uno scroscio di applausi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it