Disabili, Garavaglia: «A Genova brutto episodio, manca educazione»

Genova è stato un brutto episodio, qui rientriamo a mio avviso su tema dell'educazione e rispetto che ahimè un pò manca. Bisogna ripartire dalla famiglia». Lo dice il ministro del Turismo Massimo Garavaglia commentando i fatti avvenuti sul treno Genova-Milano il 18 aprile. A chi gli chiede se vadano aumentati numero dei treni e altri servizi Garavaglia ribatte: «Dobbiamo abituarci che si torna ai numeri della pre pandemia e anche le strutture devono adeguarsi alla domanda che fortunatamente è crescente. Le persone con disabilità, 90 milioni in Europa, hanno diritto a un'accoglienza di tutto rispetto e di qualità, per questo facciamo questa misura che ha l'obiettivo di rendere trasparente la mappatura delle strutture idonee per accogliere le persone con disabilità».