«E' indegno il tono e il significato che si utilizzava nell'attribuirmi l'omosessualità Per me non è un'offesa, ma una cosa non vera», così il ministro degli Esteri Di Maio a Pomigliano d'Arco, la sua città natale, a margine della conferenza di presentazione del suo libro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it