«In questo momento abbiamo bisogno di serietà e stabilità e mettere da parte attacchi al Governo. DObbiamo ispirarci al lavoro dei nostri sindaci. Insieme per il futuro non è un partito, non ho formato un partito personale, promuoviamo costituente sui territorio», le parole del ministro degli Esteri Di Maio a Napoli. Durata; 00_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

