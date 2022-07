Di Maio: «No a teatrino della politica, non si può essere irresponsabili in un momento come questo»

«Abbiamo bisogno della massima compattezza della maggioranza, il teatrino della politica non serve a nulla, allontana i cittadini dalla politica e sono contento che tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle siano contrari alla caduta del Governo, non si può essere irresponsabili in un momento come questo», le parole di Di Maio a margine di un incontro alla Camera di Commercio di Pescara. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Conte: «Aspettiamo risposte da Draghi il prima possibile». Di Maio: «M5S dica se è dentro o fuori». Alle 16.30 la conferenza del premier