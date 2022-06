"Non possiamo stare al Governo e poi attaccarlo un giorno sì e un giorno no per imitare Salvini", le parole del ministro Di Maio nel corso di una dichiarazione alla stampa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

M5S, Di Maio attacca Conte: «Mai così male alle urne, ora serve un grande sforzo di democrazia interna»