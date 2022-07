Di Battista: «Mai unito a chi descriveva Draghi come Messia o Cristiano Ronaldo della politica»

«Non sono minimamente triste o preoccupato per caduta di Draghi, non mi sono mai unito al coro di giubilio che descriveva Draghi come il Messia sceso in terra o il Cristiano Ronaldo della politica. Ricordo i suoi errori politici da direttore generale del tesoro, governatore della Banca d’Italia e nella BCE». Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista tramite un video pubblicato sul proprio canale Youtube / Youtube Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev