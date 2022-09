Di Battista su Di Maio: «Gli consiglio di stare alla larga dalla politica e di prendersi una laurea»

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2022 "Per l'esclusione di Luigi Di Maio, rimasto fuori dal Parlamento, "non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto", perché "c'è vita al di fuori dei palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile". Così Alessandro Di Battista in un video postato su Facebook. Fb Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

